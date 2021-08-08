Учасник шоу "Холостяк" Микита Добринін поділився фото з новонародженим сином

Як передає Politeka.net, Микита Добринін відомий як телеведучий і колишній учасник проєкту "Холостяк". Там він зустрів свою майбутню дружину Дашу Квіткову. Нещодавно, у подружньої пари народився син - Лев. Микита активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя.

Цього разу Микита поділився новим знімком в Instagram. На фотографії "Холостяк" з оголеним торсом тримає на плечі новонародженого сина Лева.

"Всі батьки трохи супергерої Марвел.



У кого-то супер сила працювати і встигати проводити час з дитиною, у кого-то не спати ночами, але розважати і годувати його.



Даша Квіткова, Ти мій особистий супергерой, лав ю ту зе мун енд бек", зізнався в любові до своєї дружини Микита Добринін.

Шанувальники залишили Микиті безліч приємних компліментів в коментарях: "Дуже миле фото", "Добре, коли таке взаєморозуміння", "Які милі", "Ви прекрасні", "Яке щастя!", "Нарешті хоч один чоловік визнав, що це дійсно праця, багато чоловіків кажуть, що мами в декреті нічого не роблять, ледарки і взагалі, що в цьому такого, народити, а це ой як не просто"

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