Учасник шоу "Холостяк" Микита Добринін поділився фото з новонародженим сином
Як передає Politeka.net, Микита Добринін відомий як телеведучий і колишній учасник проєкту "Холостяк". Там він зустрів свою майбутню дружину Дашу Квіткову. Нещодавно, у подружньої пари народився син - Лев. Микита активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя.
Цього разу Микита поділився новим знімком в Instagram. На фотографії "Холостяк" з оголеним торсом тримає на плечі новонародженого сина Лева.
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"Всі батьки трохи супергерої Марвел.
У кого-то супер сила працювати і встигати проводити час з дитиною, у кого-то не спати ночами, але розважати і годувати його.
Даша Квіткова, Ти мій особистий супергерой, лав ю ту зе мун енд бек", зізнався в любові до своєї дружини Микита Добринін.
Шанувальники залишили Микиті безліч приємних компліментів в коментарях: "Дуже миле фото", "Добре, коли таке взаєморозуміння", "Які милі", "Ви прекрасні", "Яке щастя!", "Нарешті хоч один чоловік визнав, що це дійсно праця, багато чоловіків кажуть, що мами в декреті нічого не роблять, ледарки і взагалі, що в цьому такого, народити, а це ой як не просто"
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