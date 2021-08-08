Участник шоу "Холостяк" Никита Добрынин поделился фото с новорожденным сыном

Как передает Politeka.net, Никита Добрынин известен как телеведущий и бывший участник проекта "Холостяк". Там он встретил свою будущую жену Дашу Квиткову. Недавно, у супружеской пары родился сын - Лев. Никита активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из своей жизни.

На этот раз Никита поделился новым снимком в Instagram. На фотографии "Холостяк" с оголенным торсом держит на плече новорожденного сына Льва.

"Все родители немного супергерои Марвел.



У кого-то супер сила работать и успевать проводить время с ребёнком, у кого-то не спать ночами, но развлекать и кормить его.



Даша Квиткова, ты мой личный супергерой, лав ю ту зе мун энд бэк", признался в любви к своей жене Никита Добрынин.

Поклонники оставили Никите множество приятных комплиментов в комментариях: "Очень милое фото", "Хорошо, когда такое взаимопонимание", "Какие милые", "Вы прекрасны", "Какое счастье!", "Наконец хоть один мужчина признал, что это действительно труд, многие мужья говорят, что мамы в декрете ничего не делают, лентяйки и вообще, что в этом такого, родить, а это ой как не просто"

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