Дружина головного героя реаліті-шоу "Холостяк" Даша Квіткова відповіла на різкі питання в Instagram

Даша Квіткова не так давно разом з Микитою Добриніним показала сина, якого назвали Левом. Тепер дівчина щодня говорить про дитину, тему вагітності і часто розповідає, коли не справляється і плаче ночами.

Цілком очікувано, більшість хейтерів поспішили "вколоти" дівчину за її поведінку і висловили своє обурення з приводу її вчинків. Квіткова чесно виставила деякі з неприємних звернень, показуючи, з якими людьми часом вона стикається.

"Оу май гад, скільки можна нити, я ще нікого не бачила. Ох і мама з вас некудишка " - пише одна з користувачів. Даша поспішила відреагувати:»Коротше кажучи, хроніки мого директа або як ссыкунчики вирішили мені виписувати з фейкових сторінок".

"Ти такий егоїст, тобі не здається, що ти ще не готова до дітей?» ,- пишуть також в мережі, на що Даша відповіла «ясно», залишивши тему закритою.

"Не важко усвідомлювати, що Микита веселиться, а ти сидиш одна в такий період?"- запитали користувачі.

"Мій чоловік на роботі, а не на вечірках, і забезпечує нашу сім'ю» - написала Квіткова у відповідь на поширене питання.

Раніше Politeka писала, що заплакана дружина "Холостяка" Добриніна з немовлям на руках звернулася до українців: "мені не соромно...".

Нагадаємо, що дружина "Холостяка" Добриніна зачепила зізнанням, показавши сина на першій прогулянці: "бути батьками...".

A ще Politeka повідомляла, що дружині "Холостяка" Добриніна з немовлям на руках довелося терміново з'їхати в готель:" будинки тривають...".