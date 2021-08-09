Дружина головного героя реаліті-шоу "Холостяк" Даша Квіткова розповіла шанувальникам про парне татуювання
Як пише Politeka.net, Даша Квіткова познайомилася з Микитою Добриніним на проекті "Холостяк". Після шоу пара продовжила зустрічатися і навіть одружилися. Нещодавно у них народився син Лев. Даша активно веде сторінку в Instagram, де ділиться найцікавішим з життя своєї сім'ї.
Так, нещодавно красуня розповіла, що вони з Добриніним зробили парне татуювання. Це напис англійською мовою, яку пара набила на вказівних пальцях. Частина Добриніна " lo "написана чорним чорнилом, а частина Даші" ve " - червоними.
Фото татуювання на своїй сторінці опублікував тату-салон. Шанувальники зіркового подружжя здогадалися, що це татуювання Даші і Микити.
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Пізніше в своїх stories в Instagram Квіткова зізналася, що це дійсно їх татуювання. Даша розповіла, що вони зробили тату вже давно, просто не розповідали нікому.
"Прийшов час розповісти", - добродушно написала Квіткова.
Зауважимо, що 23-річна Даша Квіткова до заміжжя з Добриніним була успішним блогером. Підкоряти простори Instagram Даша почала під час навчання в київському інституті культури та мистецтв. Симпатичну дівчину відразу помітили та запропонували спробувати себе у ролі моделі. Так, dона почала співпрацювати з українськими та іноземними брендами косметики та одягу, а потім стала офіційним представником ювелірної компанії SOVA.
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