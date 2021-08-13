"Холостяк" Никита Добрынин поделился счастьем с поклонниками

Как передает Politeka.net, Никита Добрынин является популярным ведущим. Он прославился своим участием в шоу "Холостяк", где познакомился с Дашей Квитковой, которая стала победительницей проекта. Вскоре они поженились и у них родился сын Лев.

На этот раз Никита поделился новой публикацией на своей странице в Инстаграм. Вчера они праздновали первую годовщину свадьбы с Дашей. А сегодня у них уже другой праздник - месяц как родился их сын. По этому поводу "Холостяк" показал первое семейное видео.

"Сложно поверить, что время летит как ракета.

Сегодня нашему Льву уже один месяц", поделился Никита Добрынин.

Поклонники умились видео и оставили семейной паре множество приятных слов в комментариях: "Семья, с которой хочется брать пример", "Какое сильное видео", "Слезы счастья", "Очень круто видео! Счастья вам ребята", "Видео зачаровывает! Счастья вам", "Такое трогательное и нежное видео. Малышу и родителям здоровья".

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Также, жена "Холостяка" Добрынина, приспустив наряд, показала, как кормит сына: "Наслаждайся моментом...."

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