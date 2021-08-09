Главный герой шоу "Холостяк" Михаил Заливако показал кадры со свого мальчишника, который на проекте организовал Никита Добрынин
Как сообщает Politeka.net, главный герой последнего сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Михаил Заливако, который встретил на проекте свою любовь, поделился своими впечатлениями от мальчишника со своими фоллоерами в Инстаграм.
«Ну во-первых, я не думал, что будет так смешно… и в кадре и за кадром со съёмочной… ну были моменты, когда просто молили прекратить, можно было помереть от смеха», - отметил он.
Заливако добавил, что мальчишник проходил в Украине.
Пугачева резко осадила Киркорова после наглой выходки: «Я еще поживу, Филя»
Помощник Софии Ротару выдал правду о моложавом виде 74-летней певицы: "Перед съемками она..."
Комаров из "Мир наизнанку" решил отгрохать дом в Карпатах и похвастался покупкой: "Меня можно поздравить"
"Волчицы" обсуждают Олега Винника с короткой стрижкой, понравилось не всем: "Теперь мы знаем..."
Знаменитая актриса ушла из жизни за 13 дней до своего юбилея: коллеги сообщили об утрате
«Во-вторых, что можно прикольно и отдохнуть и снять классный проект про путешествия внутри нашей страны (скажу так, что обгорели мы ни как у нас😂)», - сказал «Холостяк».
Михаил Заливако поблагодарил за организацию своего предшественника другого экс-«Холостяка» Никиту Добрынина, отметив, что он сделал событие особенно ярким.
«Ну, Никита внатуре тамада… потому что такие конкурсы надо делать где-то на свадьбах😂 чуть ноги не сломали…» - признался Заливако.
Ранее сообщалось, "Холостяк" Заливако на отдыхе с Анной Богдан "морит" ее голодом: "Нужно сбросить 5 килограммов"
Также, жена "Холостяка" Добрынина зацепила признанием, показав сына на первой прогулке: "Быть родителями..."
Politeka рассказывала, избранница "Холостяка" Заливако Богдан неожиданно заговорила об измене: «Это очень тяжелый…»