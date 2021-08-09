Главный герой шоу "Холостяк" Михаил Заливако показал кадры со свого мальчишника, который на проекте организовал Никита Добрынин

Как сообщает Politeka.net, главный герой последнего сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Михаил Заливако, который встретил на проекте свою любовь, поделился своими впечатлениями от мальчишника со своими фоллоерами в Инстаграм.

«Ну во-первых, я не думал, что будет так смешно… и в кадре и за кадром со съёмочной… ну были моменты, когда просто молили прекратить, можно было помереть от смеха», - отметил он.

Заливако добавил, что мальчишник проходил в Украине.

«Во-вторых, что можно прикольно и отдохнуть и снять классный проект про путешествия внутри нашей страны (скажу так, что обгорели мы ни как у нас😂)», - сказал «Холостяк».

Михаил Заливако поблагодарил за организацию своего предшественника другого экс-«Холостяка» Никиту Добрынина, отметив, что он сделал событие особенно ярким.

«Ну, Никита внатуре тамада… потому что такие конкурсы надо делать где-то на свадьбах😂 чуть ноги не сломали…» - признался Заливако.

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