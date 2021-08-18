Жена главного героя реалити-шоу "Холостяк" Даша Квиткова решила показать, как выглядит во время похудения

Недавно Даша рассказала, что в момент родов ее вес становил 82 кг, что ее так напугало и она фактически кричала, что не может весить так много. До родов норма веса девушки становила 52-53 кг, чем она гордилась и говорила, что якобы на диетах не сидит.

Теперь украинская блогерша и супруга ведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова приходит в себя и пытается сбросить все лишнее, набранное за беременность. Ребенку пары совсем недавно исполнился месяц, но Квиткова уже ждет, когда отправится в отпуск и сможет показать себя во всей красе.

В этот раз она показала поклонникам, как изменилась ее фигура после родов. Фото в бикини звезда опубликовала в своих Стори. Даша позировала в нежно-голубом купальнике,

"Внезапно захотелось посмотреть, как сидит на мне купальник, который я носила еще до беременности. В общем, не все так плохо, как я думала", - говорит Даша в видео.

Причем ранее Квиткова рассказала, что после беременности невероятно важна поддержка мужа, ведь без нее она бы уже забилась в угол и рыдала горькими слезами от своего вида в зеркале.

"Начинать активно заниматься спортом мне можно будет через месяц, а пока я каждый день ношу бандаж, который помогает моему животику уходить быстрее, убрала из рациона все жаренное, мучное и сладкое. На весах цифра тает, и я этому рада", - говорила ранее Даша.

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