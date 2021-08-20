Жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова поделилась новыми фото и пожаловалась на период беременности

Как передает Politeka.net, Даша Квиткова является популярным блоггером с соцсетях. Она стала известной благодаря своему участию в проекте "Холостяк", где главным героем был Никита Добрынин. Даша выиграла проект и после у неё завязались отношения с "Холостяком". Около года назад они сыграли свадьбу, а недавно у них родился сын - Лев. Даша рассказывала о своей беременности и моментах из жизни в социальных сетях.

На этот раз девушка поделилась новой серией фото в Инстаграм. Даша позирует на камеру в разных позах. Её образ дополняют украшения, а именно кольцо. Девушка рассказывает о том, что в период беременности она не могла носить украшения из-за отеков, и вот наконец-то настал тот момент, когда теперь она сможет украшать себя с помощью них.

"Во время беременности я сняла абсолютно все свои украшения, потому что не смогла их носить из-за отёка.



Постоянно ходила вокруг да около своего мини-чемодана колец, потому что без них не совсем не то. Думаю, вы заметили, насколько я люблю кольца и какое их кол-во обычно я ношу.



Сегодня случился мой маленький особенный день, и я была счастлива, как будто я ребёнок, который впервые попробовал мороженое.", рассказала Даша и показала себя в украшениях.



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