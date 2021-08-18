Дружина головного героя реаліті-шоу "Холостяк" Даша Квіткова вирішила показати, як виглядає під час схуднення
Нещодавно Даша розповіла, що в момент пологів її вага становила 82 кг, що її так налякало і вона фактично кричала, що не може важити так багато. До пологів норма ваги дівчини ставала 52-53 кг, чим вона пишалася і говорила, що нібито на дієтах не сидить.
Тепер українська блогерка і дружина ведучого Микити Добриніна Даша Квіткова приходить до тями і намагається Скинути все зайве, набране за вагітність. Дитині пари зовсім недавно виповнився місяць, але Квіткова вже чекає, коли відправиться у відпустку і зможе показати себе у всій красі.
Цього разу вона показала шанувальникам, як змінилася її фігура після пологів. Фото в бікіні зірка опублікувала у своїх Сторі. Даша позувала в ніжно-блакитному купальнику,
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"Раптово захотілося подивитися, як сидить на мені купальник, який я носила ще до вагітності. Загалом, не все так погано, як я думала", - каже Даша у відео.
Причому раніше Квіткова розповіла, що після вагітності неймовірно важлива підтримка чоловіка, адже без неї Вона б вже забилася в кут і ридала гіркими сльозами від свого вигляду в дзеркалі.
"Починати активно займатися спортом мені можна буде через місяць, а поки я кожен день ношу бандаж, який допомагає Моєму животику йти швидше, прибрала з раціону все смажене, борошняне і солодке. На вагах цифра тане, і я цьому рада", - говорила раніше Даша.
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