Жена известного ведущего и "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова показала себя с малышом

Как передает Politeka.net, Даша Квиткова известна как блогер на платформе социальной сети Инстаграм. Она прославилась благодаря своему участию в 9-ом сезоне шоу "Холостяк", где главным героем был Никита Добрынин. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз она поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, более года назад у Никиты Добрынина и Даши Квитковой состоялась свадьба. А полтора месяца назад у супругов родился малыш - мальчик по имени Лев. На кадре девушка гуляет в синем платье с открытыми плечами со своим малышом.

"Итак, я впервые:



Высыпалась всего за несколько минут. При этом умудрялась придерживаться своего питания. Как следствие — вижу желаемый результат.



Научились ругаться с мужем шёпотом.



Впервые ходила в туалет (ну, а что, правда ведь) с ребёнком на руках. Такая у мам супер-геройская сила



Принимала душ за 1 минуту, как будто сдаю нормативы. Между прочим, очень полезный навык, всегда пригодится

Начала решать несколько задач одновременно. Когда Никита заканчивает рабочие дела и может остаться со Львом, у меня есть всего ничего для того, чтобы привести в порядок не только себя, но и наш дом + работу никто не отменял.

Впервые смотрела турецкий сериал.

(Привет, я мама в декрете)

Выучила азбуку детского крика и стала его различать (пожалуй, самая сложная азбука в мире).



Ходила так долго в пижаме, без укладки, с отросшим маникюром и корнями.



Ела завтрак на ужин. Но даже этому радовалась



Плакала так много и так много любила. Надеюсь, я смогу сохранить навсегда этот спектр чувств и эмоций, он бесценен.



Научилась использовать ноги, как руки



Поняла, насколько у меня железные нервы. Я однозначно стала лучшей версией себя.



Целовала чужие пяточки и получала от этого нереальное удовольствие.



Спасибо Льву за всё это", рассказала жена "Холостяка".

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