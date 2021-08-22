Популярный украинский телеведущий Никита Добрынин рассказал, как справляется с новорожденным сыном

Как пишет Politeka.net, 33-летний главный редактор мужского журнала XXL Никита Добрынин запомнился украинцам как главный герой реалити-шоу "Холостяк-9". Кстати, телеведущий был одним из немногих участников "Холостяка", который действительно нашел свою любовь на проекте.

Так, незадолго после окончания шоу Добрынин женился на 23-летней блогерке Даше Квитковой, а уже в середине июля этого года у пары родился первенец – сын Лев, фотографии которого пара часто показывает поклонникам в своем Instagram.

"Холостяк" Добрынин ранее рассказывал поклонникам о своем опыте партнерских родов, а сейчас решил затронуть еще одну необычную для мужчины тему – кормление грудью.

"Я тоже участвую в этом процессе. Ведь мы решили, что все радости и трудности будем делить на двоих, ГВ - не исключение", - пишет Никита.

Так новоиспеченный отец рассказал, что его жена всегда имеет время на себя, ведь он в любой момент готов ее заменить даже тогда, когда сына нужно кормить.

"Наверное, мы еще никогда в жизни не ценили технологический прогресс так, как сейчас. Ведь раньше Даше приходилось бы постоянно сидеть дома, с нашим сыном, а я мог бы помочь разве что с уборкой или приготовлением пищи. Но сейчас я спокойно остаюсь со Львом на несколько часов, освобождая Даше время на себя", - рассказывает мужчина.

Поклонники за полчаса поставили более 16 тысяч лайков и написали много комментариев.

"Идеальный мужчина", " помощь очень важна ❤️ потому что женщине тяжело все самой. ❤️", "Многим мужчинам нужно брать с вас пример)", " Это хорошо что вы помогаете жене. Это важно, женщина после родов очень уязвима, ей также хочется отдыха и время для себя. Дети общие поэтому и помощь должна быть с двух сторон как мама так папа, вы большой молодец👪 счастье вашей семье и здоровье малышу", - написали в сети.

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