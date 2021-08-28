Жена "Холостяка" и ведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова поделилась семейным фото и рассказала про опыт материнства
Как передает Politeka.net, Даша Квиткова является известным блогером в социальной сети Инстаграм. Она стала популярна благодаря своему участию в шоу "Холостяк", где главным героем был Никита Добрынин. Даша стала победительницей проекта, и после у неё продолжились отношения с "Холостяком". Около года назад у них состоялась свадьба, и недавно родился сын - Лев. Девушка активно ведет социальные сети и радует поклонников новым контентом.
На этот раз Даша опубликовала новые фотографии на своей странице в Инстаграм. На кадрах вся семья: по центру лежит маленький Лев, а вокруг него родители - Никита и Даша. Они целуют малыша, который смотрит в камеру.
"30 дней, которые в корне меняют жизнь.
Я научилась принимать.
Принимаешь новый стиль жизни и месяц, который проживаешь просто в прострации.
Факт того, что ты = еда.
Бессонные ночи, которые врываются в твою жизнь и срывают голову.
Ту самую безусловную и чистую любовь, а вместе с этим вечный страх за безопасность своего малышарика и плач у себя в голове...Желаю каждой девушке, которая мечтает стать мамой — увидеть, наконец-то, эти заветные две полоски на тесте, чтобы беременность прошла без осложнений, а ребёночек родился самым здоровым
Дети учат нас жить в красках. С эмоциями. С чувствами. Учат нас замечать, слушать, замирать. Учат радоваться меленьким достижениям.
Спустя месяц становится легче, а дальше — самое интересное."
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