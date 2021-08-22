"Холостяк 9" Никита Добрынин вместе со своей женой, победительницей этого шоу, Дашей Квитковой наслаждаются родительством

Так, 13 июля у парочки родился первенец, которого они назвали Львом. Если раньше Даша радовала поклонников "беременными" фотосессиями, то теперь частенько делится снимками крохи. Лев стремительно растет и внешность его меняется с каждым днем.

В своем новом посте в Инстаграм Квиткова показала мужа, держащего на руках сына, передает Politeka.net. Никита стоял к камере спиной, а вот Лев оказался "гвоздем программы" - лицо малыша можно разглядывать вечность.

"Лев желает всем невероятно теплой субботы🤍", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, гадая, на кого сейчас похож младенец. Большинство сошлись на мнении, что на Дашу.

"На вас глазками похож 😍"

"Глазки, как пуговки 😍 чудесный малыш"

"Вот это глазёнки 😊👍👍"

"Как на маму похож ❤️"

"Какой класавцик!!!! А по-другому не могло и быть! У таких красивых родителей мог получиться именно такой Лев))) 🦁❤️"

"Маленький Никита😍🙌"

"Красивый муж😍красивый ребёночек❤️"

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