Известная блогерша Даша Квиткова показала беременное фото и удивила признанием

Как сообщает Politeka.net, популярная блогерша и жена главного героя шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз красотка, которая недавно родила сына, поделилась необычным фото и своими воспоминаниями о беременности.

На фотографии Даша запечатлена беременной, но животик здесь еще не очень большой. Перед камерой красотка появилась в длинном легком платье с глубоким вырезом на подоле, который подчеркнул изящную ножку. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и серьезный вид.

В подписи к публикации Квиткова поделилась своими переживаниями и воспоминаниями: "Скучаю ли я за животиком? Нет. Мне нравится чувствовать себя легче, проворнее и быстрее. Но я безумно скучаю по состоянию во время беременности. С женщиной происходят невероятные вещи в этот период и энергетика исходит бешеная. Женщины во время беременности самые прекрасные, красивые и цветущие. P.s. сейчас меня вряд ли можно назвать цветущей".

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