Жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова устроила себе первую тренировку после родов

Даша Квиткова прославилась только благодаря шоу «Холостяк» с Никитой Добрыниным. Причем пара не только осталась вместе после проекта, но и поженилась. А совсем недавно они стали родителями.

Даша честно рассказала, что раньше весила 52-32 кг, а в день родов ее вес становил 82 кг. Теперь она намерена вернуть свою форму и привести себя в порядок, поэтому приступила к занятиям. Вчера состоялась первая ее тренировка, а чтобы кожа была в порядке, Квиткова также начала ходить на массаж.

Свою фигуру она теперь все время скрывает под безразмерными пижамами, просторной одеждой и платьями-балахонами, чтобы не показывать себя так, как ей не нравится.

«Всем доброе утро. Не поверите, вчера в 9.30 состоялась моя первая тренировка после родов. Такую тренировку можно выполнять, она не вредит грудному вскармливанию. Мне очень комфортно, что тут люди смогли приехать ко мне домой. Успели за час потренироваться, пока сын спал» - написала Квиткова.

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