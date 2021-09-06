Известный ведущий, "Холостяк" Никита Добрынин растрогал кадрами с ребенком

Как пишет Politeka.net, летом возлюбленная Добрынина и победительница «Холостяка» Даша Квиткова родила мужчине сына, которого назвали Львом. На свежем фото Добрынин показал, как сильно подрос его сын за последние месяцы. Он держал малыша на руке, фотографируя себя в зеркало.

«Законно ли скучать так сильно?», - подписал фото Добрынин.

В комментариях ему оставили массу приятных слов и отзывов.

«Ну как тебе идёт быть Папой!», «Малой такой в шоке лежит. Хмм, что он от меня хочет?», «Какой хорошенький малышонок!», «Это лучшее, что может быть в жизни. Лева тоже скучает, просто ещё не может выразить это», «Какой большой уже», «Как можно быть таким красавчиком?», «Хомячок», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Добрынин и его жена очень активны в социальных сетях. Они часто делятся личными фото и видео.

Напомним, что Никита Добрынин стал свидетелем неприятной картины в украинской столице: «Даже в дикие условия…».

Ранее Politeka писала, что Даша Квиткова показала свою первую тренировку после родов: "Вы не поверите...".

A еще Politeka сообщала, что Дашу Квиткову раскритиковали за семейное видео: "Извините, но...".