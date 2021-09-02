Дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова після народження дитини показує в мережі виключно сімейні ролики

Даша Квіткова не так давно народила дитину від Микити Добриніна-головного героя»Холостяк 9". Причому Даша і Микита стали першою парою, які не тільки зустрічалися після проекту, але і одружилися і створили сім'ю.

Ставши відомим блогером, Квіткова часто стикається з хейтерами, проте вона також часто видаляє коментарі і поспішає відповідати недоброзичливцям, помічаючи, що сама знає, як їй жити з чоловіком. Нещодавно пара виклала сімейний ролик, який спантеличив деяких мам.

Багато хто почав писати, що чоловік неправильно тримає дитину, не обійшлося і без коментарів про те, що Квіткова носить одні балахони і це вже приїлося. Примітно, що сама Даша коментарі знову видалила, залишивши тільки компліменти.

"Тільки Лев-кращий, Сорі батьки🥰 🥰; ну одні балахони носиш, набридло вже якось; здається, Микита неправильно тримає дитину, чи не рано? Навантаження на хребет; та нормально там все, самі розберуться, він же ніжки тримає; по-моєму ліва в шоці😂 🤭; вибачте, але Лев - найкрутіший з вас😍; малюк схожий на собачку на машині. Голова рухається в ритм", - відповідали в мережі.

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