Відомий ведучий і "Холостяк" Микита Добринін згадав Студентський час і розповів про нього
Як передає Politeka.net, Микита Добринін є популярним ведучим. Він прославився своєю участю в шоу "Холостяк", де познайомився з Дашею Квітковою, яка стала переможницею проєкту. Незабаром вони одружилися і у них народився син Лев.
На цей раз Микита Добринін поділився новим фото на своїй сторінці в Instagram. На чорно-білому знімку він позує на камеру в костюмі.
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"Вчора по дорозі зі спортзалу я побачив дуже неприємну картину: натовп з приблизно 100 студентів стояв на вулиці з сумками в надії швидше заселитися в гуртожиток😬
Напередодні дивився новинний сюжет, як першокурсники приїхали до Києва, а їх ніхто не чекав, просто помінялися правила і їх ніхто селити і не збирався, навіть в дикі умови гуртожитків.
Під час навчання я жив у квартирі, але розумію наскільки складно живеться приїжджим студентам. Потрібно самому ремонтувати кімнату в гуртожитку, витрачати на це свою енергію, ще й платити за це.
🔥Але світ змінюється! І зараз вже не обов'язково проходити весь цей мало приємний шлях. Є можливість вчитися і працювати віддалено, вкладати зусилля і гроші в класне навчання🖊 Не стикатися зі стресом гуртожитків, а натомість отримувати зовсім інше життя і заробіток.
А як же романтика гуртожитків-запитаєте ви?
Крута можливість вчитися вдома пристосовує до роботи онлайн, до того ж можна почати заробляти набагато швидше. А романтику можна отримати далеко за межами гуртожитку...Хіба це все не круто? Світ змінюється і дає нам нові можливості, якими ми рекомендуємо вам користуватися.",- розповів Микита Добринін.
Користувачі Мережі залишилися не згодні з "Холостяком" і привели аргументи на користь офлайн освіти: "Сантехнік, лікар, Електрик явно віддалено навчений не зможе надати вам послуги високої якості", " на медиків теж вчитися віддалено?)) ", "Коли є такі прекрасні можливості, то нерозумно ними не скористатися 😊".
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