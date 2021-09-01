Відомий ведучий і "Холостяк" Микита Добринін згадав Студентський час і розповів про нього

Як передає Politeka.net, Микита Добринін є популярним ведучим. Він прославився своєю участю в шоу "Холостяк", де познайомився з Дашею Квітковою, яка стала переможницею проєкту. Незабаром вони одружилися і у них народився син Лев.

На цей раз Микита Добринін поділився новим фото на своїй сторінці в Instagram. На чорно-білому знімку він позує на камеру в костюмі.

"Вчора по дорозі зі спортзалу я побачив дуже неприємну картину: натовп з приблизно 100 студентів стояв на вулиці з сумками в надії швидше заселитися в гуртожиток😬

Напередодні дивився новинний сюжет, як першокурсники приїхали до Києва, а їх ніхто не чекав, просто помінялися правила і їх ніхто селити і не збирався, навіть в дикі умови гуртожитків.



Під час навчання я жив у квартирі, але розумію наскільки складно живеться приїжджим студентам. Потрібно самому ремонтувати кімнату в гуртожитку, витрачати на це свою енергію, ще й платити за це.



🔥Але світ змінюється! І зараз вже не обов'язково проходити весь цей мало приємний шлях. Є можливість вчитися і працювати віддалено, вкладати зусилля і гроші в класне навчання🖊 Не стикатися зі стресом гуртожитків, а натомість отримувати зовсім інше життя і заробіток.

А як же романтика гуртожитків-запитаєте ви?

Крута можливість вчитися вдома пристосовує до роботи онлайн, до того ж можна почати заробляти набагато швидше. А романтику можна отримати далеко за межами гуртожитку...Хіба це все не круто? Світ змінюється і дає нам нові можливості, якими ми рекомендуємо вам користуватися.",- розповів Микита Добринін.

Користувачі Мережі залишилися не згодні з "Холостяком" і привели аргументи на користь офлайн освіти: "Сантехнік, лікар, Електрик явно віддалено навчений не зможе надати вам послуги високої якості", " на медиків теж вчитися віддалено?)) ", "Коли є такі прекрасні можливості, то нерозумно ними не скористатися 😊".

Раніше повідомлялося, дружина "Холостяка" Добриніна з малюком на руках розповіла про важкий період: "Починається Армагеддон"

Також, дружина "Холостяка" Добриніна заговорила про те, що зробила вперше: "Навчилася використовувати..."

Politeka розповідала, Добринін зізнався, як багато зайвого Квіткова дозволяла собі на "Холостяку": "Ну ви бачили..."