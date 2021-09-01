Известный ведущий и "Холостяк" Никита Добрынин вспомнил студенческое время и рассказал о нем

Как передает Politeka.net, Никита Добрынин является популярным ведущим. Он прославился своим участием в шоу "Холостяк", где познакомился с Дашей Квитковой, которая стала победительницей проекта. Вскоре они поженились и у них родился сын Лев.

На этот раз Никита Добрынин поделился новым фото на своей странице в Инстаграм. На черно-белом снимке он позирует на камеру в костюме.

"Вчера по дороге из спортзала я увидел очень неприятную картину: толпа из примерно 100 студентов стояла на улице с сумками в надежде побыстрее заселиться в общежитие😬

Накануне смотрел новостной сюжет, как первокурсники приехали в Киев, а их никто не ждал, просто поменялись правила и их никто селить и не собирался, даже в дикие условия общежитий.



Во время учебы я жил в квартире, но понимаю насколько сложно живётся приезжим студентам. Нужно самому ремонтировать комнату в общаге, тратить на это свою энергию, ещё и платить за это.



🔥Но мир меняется! И сейчас уже не обязательно проходить весь этот мало приятный путь. Есть возможность учиться и работать удаленно, вкладывать усилия и деньги в классное обучение🖊 Не сталкиваться со стрессом общежитий, а взамен получать совсем другую жизнь и заработок.

А как же романтика общежитий— спросите вы?

Крутая возможность учиться дома приспосабливает к работе онлайн, к тому же можно начать зарабатывать намного быстрее. А романтику можно получить далеко за пределами общежития...Разве это все не круто? Мир меняется и даёт нам новые возможности, которыми мы рекомендуем вам пользоваться.", - рассказал Никита Добрынин.

Пользователи сети остались не согласны с "Холостяком" и привели аргументы в пользу офлайн образования: "Сантехник, врач, электрик явно удалённо обученый не сможет предоставить вам услуги высокого качества", "На медиков тоже учиться удаленно?))", "Когда есть такие прекрасные возможности, то глупо ими не воспользоваться 😊".

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