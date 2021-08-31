Украинский телеведущий, бывший участник шоу "Холостяк", Никита Добрынин, рассказал о своем доме
Популярный ведущий строит отношения с блогершей Дашей Квитковой, передает Politeka.net. Пара познакомилась на проекте "Холостяк". Поначалу Добрынину показалось, что девушка неискренна, но позже влюбился.
После завершения проекта пара стала жить вместе, поженилась, а не так давно у нее родился первенец - Лев.
Семья переехала в дом, о котором время от времени она рассказывает в своем Инстаграм.
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Так, добрынин опубликовал фото позируя на лестнице своей светлой кухни.
"Как вы уже поняли, каждая деталь в наш дом выбиралась с особым трепетом и только после того, как мы изучим все характеристики вдоль и поперек.
Для нас важно, чтобы все работало исправно и было безопасным. Это сейчас Лев на чиле и на расслабоне в коконе. А уже в ближайшем будущем будет лазить по стульям и шерстить верхние полочки🖤", - признался ведущий.
По словам Никиты, он с женой уделил внимание не только качественным рабочим поверхностям, но также хорошей технике, которая отлично дополняет интерьер.
"Мы смогли сделать идеальную кухню в идеальном доме для нашей семьи, чего и вам желаем!💯 P.S. Так что, как вы уже поняли, «идеальное» существует, просто для каждого оно свое", - написал Никита.
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