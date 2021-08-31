Жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова рассказала о тяжелом периоде после рождения сына

Как передает Politeka.net, Даша Квиткова является популярным блогером. Она стала популярна благодаря своему участию в шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Около года назад у них состоялась свадьба, и недавно родился сын - Лев. Сейчас девушка активно ведет социальные сети, где рассказывает про период беременности.

На этот раз жена "Холостяка" Никиты Добрынина поделилась новой публикацией на своей странице в Инстаграм. На снимке Даша в белом платье в горошек со спущенными плечами держит на руках маленького Льва.

"Слёзы, крики и отказ от груди.



Сразу хочу предупредить, что все дети разные. Не факт, что такое произойдёт у вас. Это только наша история



Я очень часто слышала о том, что детки - очень хитрые и мгновенно все секут. Но я была в шоке, когда мой сын, которому не было еще месяца, начал отказываться от груди.



Рассказываю.

Первое время я сцеживалась и мы хранили молоко. Когда я хотела чуть поспать или отъехать на час/полтора, Никита его забирал и кормил из бутылочки. Такое происходило около недели, может чуточку больше.



И вот, Никита уезжает на несколько дней по работе, оставляет меня одну и начинается Армагеддон. Крик на весь дом, захлёб слезами и грудь отказывается брать. Я и танцевала, и переодевала, что только не делала. Подумала, что начались колики, потому что ребенка как будто подменили.

Лев плакал без остановки два часа, я лезла на стену, а в самом конце уже начала плакать вместе с ним.



Такое продолжалось несколько дней. Ночью он ел нормально, так как был сонный, а днём у меня была игра на выживание. Приехал консультант по ГВ и педиатр, в один голос сказали: ваш сыночек ленится😅, из-за того, что ему не нужно прикладывать никаких усилий, когда пьет молоко из бутылки, а когда из груди, то нужно постараться. Лев все понял, вкусил льющейся молоко и теперь отказывается стараться и устраивает забастовки. У меня было два варианта: а) отказываться от ГВ, б) Пережить его скандалы. Сцеживаться не вариант, потому что тогда бы он про грудь вообще забыл, я бы и ночами сцеживалась. Я выбрала вариант «б», потому что Лев еще очень маленький, чтобы нас строить. (Так уверенно я себе сказала).



Короче говоря, мы убрали все возможные бутылки и соски. Да, первое время было очень тяжело, потому что был крик на крике. Иногда казалось, что я схожу с ума, готова была забросить все, потому что скандалы по времени вырастали и самый пик был, когда он целый день ничего не ел и не спал. Я пила успокоительные капельки.



После этого дня все пошло на поправку. Тьфу-тьфу. Я настояла на своём и он сдался.



Да, сейчас есть мини-истерики, но я уже знаю, как можно его отвлечь и хорошенько нагулять ему аппетит.



Мамы, которые с таким сталкивались — Как вы? Обнимаю вас крепко, держитесь", - рассказала Даша Квиткова.

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