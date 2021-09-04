Дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова влаштувала собі перше тренування після пологів

Даша Квіткова прославилася тільки завдяки шоу» Холостяк " з Микитою Добриніним. Причому пара не тільки залишилася разом після проекту, але і одружилася. А зовсім недавно вони стали батьками.

Даша чесно розповіла, що раніше важила 52-32 кг, а в день пологів її вага становила 82 кг.тепер вона має намір повернути свою форму і привести себе в порядок, тому приступила до занять. Вчора відбулася перша її тренування, а щоб шкіра була в порядку, Квіткова також почала ходити на масаж.

Свою фігуру вона тепер весь час приховує під безрозмірними піжамами, просторою одягом і сукнями-балахонами, щоб не показувати себе так, як їй не подобається.

"Всім доброго ранку. Не повірите, вчора о 9.30 відбулася моя перша тренування після пологів. Таке тренування можна виконувати, вона не шкодить грудному вигодовуванню. Мені дуже комфортно, що тут люди змогли приїхати до мене додому. Встигли за годину потренуватися, поки Син спав " - написала Квіткова.

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