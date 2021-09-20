Известный радиоведущий и главный герой 9-го сезона шоу "Холостяк" Никита Добрынин показал сына спустя 2 месяца после рождения
Как передает Politeka.net, Никита Добрынин является популярным ведущим. Он прославился своим участием в шоу "Холостяк", где познакомился с Дашей Квитковой, которая стала победительницей проекта. Вскоре они поженились и у них родился сын Лев.
Так, на этот раз Никита Добрынин опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре "Холостяк" без стеснения показывает домашную обстановку. Он лежит на кровати без одежды и держит на руках своего сына - Льва.
"И крутого всем дня от нашей мужской компании", - подписал фото Никита Добрынин.
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Поклонники засыпали "Холостяка" и его сына приятными словами в комментариях: "На мамочку похож", "Улыбка мамина", "Копия мамы", "На Дашину маму похож", "Обожаю вашу семью", "Какие мужчины", "Аааа, какие же классные", "супер! надо было еще котика взять в Вашу мужскую компанию", "Большой вырос", "Ну улыбка папина и ямочки эти, класс".
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