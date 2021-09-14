Герой романтического шоу "Холостяк 9" шоумен Никита Добрынин готовится провести незабываемый отпуск с семьей в Турции

Так, 33-летний Добрынин, первый из "Холостяков" женившийся на победительнице проекта Дарьи Квитковой, похвастался у себя в "сториз" в Инстаграм стоимостью путевки, передает Politeka.net. Как известно, парочка стала родителями несколько месяцев назад, поэтому с особенной щепетильностью отнеслись к выбору отеля - нужен был самый комфотный, и за ценой они не постояли.

"Короче, ребят, я должен был рассказать вам о том, сколько стоит наша поездка в Турцию. Скажу честно, это реально для нас новый уровень. Сегодня прислали просчеты, они уже финальные... Внутри интересное чувство", - поделился Добрынин.

По словам Никиты, с одной стороны они очень мечтали об этой поездке - "Можем, наконец-то, себе ее позволить!". Но когда он увидел финальную сумму, то подумал: "Ого, это все за один тур?"

Так, предстоящее путешествие в Турцию обойдется парочке в 225 000 гривен.

"Да, друзья, сумма именно такая. Мы ничем не ошиблись и даже не переплатили, мы просто выбрали для себя самый лучший отель, про который, правда, уже давно мечтали, где идеально будет отдыхать с маленьким ребенком", - подытожил довольный "Холостяк".

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