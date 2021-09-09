Украинская блогерыня Дария Квиткова, жена "Холостяка" Никиты Добрынина, рассказала о загруженности в декрете

Как пишет Politeka.net, Дария Квиткова недавно родила первенца. Девушка активно также ведет блог в Инстаграм, где делится всем самым интересным.

"Как успеть всё и даже больше?

Пожалуй, один из самых популярных вопросов в моём директе.

Моя жизнь всегда была активной и насыщенной, а с появлением Льва я вошла в турборежим.

Сейчас я впопыхах ем, убираю, готовлю, крашусь, принимаю душ и делаю миллионы других дел в ускоренном режиме. Академия, бренд одежды, множество проектов, ведение блога, семейная жизнь, и наш маленький человек", - написала Дария.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Вау, что за трек", "Девушка, а какое у вас хобби? В смысле какое? - я мама! Я наслаждаюсь путешествием в ванную в одиночестве и полной тишине", "Как бы много не было времени, его всё равно не хватает".

Напомним, «Холостяк» Добрынин показал подросшего сына, кадры семейной идиллии

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