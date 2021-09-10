Известный ведущий, герой 9 сезона шоу "Холостяк" Никита Добрынин, который совсем недавно стал отцом, растрогал кадрами с коляской и откровенным признанием

Как пишет Politeka.net, после проекта «Холостяк» Добрынин женился на своей избраннице Даше Квитковой. Недавно у пары появился первенец, которому они уделяют много внимания. Мальчика назвали Лев. На свежем фото молодой отец стоял с коляской и искренне улыбался.

«Счастье для меня даже в пятницу никуда не спешить, даже в пятницу. Сейчас Лев большая часть моей жизни, моего времени и я от этого кайфую», - отметил Добрынин.

В комментариях телеведущему оставили массу приятных слов.

«Шикарное фото, вы здесь вышли превосходно», «Пятница вообще сама по себе это праздник. Я люблю пятницу», «Никуда не спешить - это особенный кайф, согласна», «Счастье в маленьких моментах, в каждой минутке, каждой секундочке», «Очень красивое фото», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Добрынин показал сына, который знатно повзрослел: «Какой хорошенький».

Как сообщала Politeka, Даша Квиткова рассказала, как изменились ее отношения с мужем: "сложные месяцы".

Также Politeka писала, что Даша Квиткова пожаловалась на отсутствие времени: "Сейчас я впопыхах ем...".