Известный ведущий, герой 9 сезона шоу "Холостяк" Никита Добрынин, который совсем недавно стал отцом, растрогал кадрами с коляской и откровенным признанием
Как пишет Politeka.net, после проекта «Холостяк» Добрынин женился на своей избраннице Даше Квитковой. Недавно у пары появился первенец, которому они уделяют много внимания. Мальчика назвали Лев. На свежем фото молодой отец стоял с коляской и искренне улыбался.
«Счастье для меня даже в пятницу никуда не спешить, даже в пятницу. Сейчас Лев большая часть моей жизни, моего времени и я от этого кайфую», - отметил Добрынин.
В комментариях телеведущему оставили массу приятных слов.
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«Шикарное фото, вы здесь вышли превосходно», «Пятница вообще сама по себе это праздник. Я люблю пятницу», «Никуда не спешить - это особенный кайф, согласна», «Счастье в маленьких моментах, в каждой минутке, каждой секундочке», «Очень красивое фото», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Добрынин показал сына, который знатно повзрослел: «Какой хорошенький».
Как сообщала Politeka, Даша Квиткова рассказала, как изменились ее отношения с мужем: "сложные месяцы".
Также Politeka писала, что Даша Квиткова пожаловалась на отсутствие времени: "Сейчас я впопыхах ем...".