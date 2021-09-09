Українська блогерыня Дарія Квіткова, дружина "Холостяка" Микити Добриніна, розповіла про завантаженість в декреті
Як пише Politeka.net, Дарія Квіткова нещодавно народила первістка. Дівчина активно також веде блог в Instagram, де ділиться всім найцікавішим.
"Як встигнути все і навіть більше?
Мабуть, один з найпопулярніших питань в моєму Директі.
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Моє життя завжди була активною і насиченою, а з появою Лева я увійшла в турборежим.
Зараз я похапцем їм, прибираю, готую, фарбуюся, приймаю душ і роблю мільйони інших справ в прискореному режимі. Академія, бренд одягу, безліч проектів, ведення блогу, сімейне життя, і наша маленька людина", - написала Дарія.
Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
"Вау, що за трек", " дівчина, а яке у вас хобі? У сенсі яке? - Я мама! Я насолоджуюся подорожжю у ванну на самоті і повній тиші", "як би багато не було часу, його все одно не вистачає".
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