Українська блогерыня Дарія Квіткова, дружина "Холостяка" Микити Добриніна, розповіла про завантаженість в декреті

Як пише Politeka.net, Дарія Квіткова нещодавно народила первістка. Дівчина активно також веде блог в Instagram, де ділиться всім найцікавішим.

"Як встигнути все і навіть більше?

Мабуть, один з найпопулярніших питань в моєму Директі.

Моє життя завжди була активною і насиченою, а з появою Лева я увійшла в турборежим.

Зараз я похапцем їм, прибираю, готую, фарбуюся, приймаю душ і роблю мільйони інших справ в прискореному режимі. Академія, бренд одягу, безліч проектів, ведення блогу, сімейне життя, і наша маленька людина", - написала Дарія.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Вау, що за трек", " дівчина, а яке у вас хобі? У сенсі яке? - Я мама! Я насолоджуюся подорожжю у ванну на самоті і повній тиші", "як би багато не було часу, його все одно не вистачає".

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