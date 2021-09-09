Дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова розповіла про сварки з чоловіком після появи сина

Даша Квіткова є популярним блогером і з народженням первістка відкладати свою роботу вона не стала, до того ж молода дівчина бажає встигнути ще й схуднути після пологів. Тепер їй доводиться поєднувати і догляд за малюком, за собою і приділяти час для роботи.

Не так давно на тлі цього виникло багато питань про особисте життя квіткової з телеведучим Микитою Добриніним, вона відповіла чесно:

"Не так давно я читала питання про те, сваримося ми з Микитою. Я скажу, що ми сваримося, як і всі, напевно, в перший рік малюка. У перші тижні, місяці і тд, тому що вони найскладніші, ви розумієте, що тільки звикаєте і ви розумієте, що ваше життя повністю змінилася і ви підлаштовуєтеся, але тим не менш…

Тому, звичайно ми сваримося. Але ми намагаємося також і розмовляти, миритися, ми знаємо про те, що у нас є любов і чим дорожити» - розповіла Квіткова.

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