Жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова рассказала о ссорах с мужем после появления сына
Даша Квиткова является популярным блогером и с рождением первенца откладывать свою работу она не стала, к тому же молодая девушка желает успеть еще и похудеть после родов. Теперь ей приходится совмещать и уход за малышом, за собой и уделять время для работы.
Не так давно на фоне этого возникло много вопросов о личной жизни Квитковой с телеведущим Никитой Добрыниным, она ответила честно:
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«Не так давно я читала вопрос о том, ссоримся ли мы с Никитой. Я скажу, что мы ссоримся, как и все, наверное, в первый год малыша. Самые сложные первые недели, месяцы и т.д. вы понимаете, что только привыкаете и вы понимаете, что ваша жизнь полностью поменялась и вы подстраиваетесь, но тем не менее…
Поэтому, конечно мы ссоримся. Но мы стараемся также и разговаривать, мириться, мы знаем о том, что у нас есть любовь и чем дорожить» - рассказала Квиткова.
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