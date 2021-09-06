Відомий ведучий, "Холостяк" Микита Добринін зворушив кадрами з дитиною

Як пише Politeka.net, влітку кохана Добриніна і переможниця «Холостяка» Даша Квіткова народила чоловікові сина, якого назвали Левом. На свіжому фото Добринін показав, як сильно підріс його син за останні місяці. Він тримав малюка на руці, фотографуючи себе в дзеркало.

"Чи законно сумувати так сильно?",- підписав фото Добринін.

У коментарях йому залишили масу приємних слів і відгуків.

"Ну як тобі пасує бути татом!", "Малий такий в шоці лежить. Хмм, що він від мене хоче?", "Яке гарненьке малятко!", "Це найкраще, що може бути в житті. Льова теж сумує, просто ще не може висловити це", "Який великий вже", "Як можна бути таким красенем?", "Хом'ячок", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Добринін і його дружина дуже активні в соціальних мережах. Вони часто діляться особистими фото і відео.

Нагадаємо, що Микита Добринін став свідком неприємної картини в українській столиці: "Навіть в дикі умови...".

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