Известный телеведущий, экс-"Холостяк" Никита Добрынин публично подшутил над своей женой

Как пишет Politeka.net, Добрынин и Даша Квиткова одна из двух пар, которая сумела сохранить отношения после окончания шоу. Недавно девушка родила Добрынину сына. В Инстаграм счастливый отец опубликовал фото с возлюбленной, подколов ее.

«Если девушка не помнит, где оставила резинку для волос, это не значит, что она забыла, что ты говорил ей 6 месяцев назад в 17:43. Это точно про мою жену», - подписал фото мужчина.

В комментариях фото получило массу отзывов. Поклонники стали делать комплименты паре и смеяться над шуткой Добрынина.

«Прекрасные», «Какие вы милые», «Да все девушки такие», «Фото супер, живое и без фотошопа», «Рада за вас», «Вы оба тут как будто помолодели лет на 5, а по теме – жизненно», «Какие же все таки красивые фото, не профи, где со съемок, а просто живые фото», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Никита Добрынин после рождения сына рассказал секрет: "А вы знали, что…".

Как сообщала Politeka, Никита Добрынин рассказал, сколько стоил его отдых в Турции: "Можем наконец-то".

Также Politeka писала, что Никита Добрынин признался, что приносит ему особую радость: «Я от этого кайфую».