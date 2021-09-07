Головний герой шоу "Холостяк" Микита Добринін розповів, як бореться з осінньою нудьгою

Як повідомляє Politeka.net, відомий телеведучий і шоумен Микита Добринін, який був головним героєм одного з сезонів шоу "Холостяк", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу молодий батько поділився своїм секретом боротьби з осінньою нудьгою.

У своєму мікроблозі Микита опублікував миле фото, на якому позує, сидячи на підсвічених сходинках свого будинку. Перед камерою він з'явився в забавному плямистому костюмчику - шортах і толстовці, в якому, мабуть, ходить вдома. Він мило посміхається і демонструє своє "ліки" від нудьги.

За словами Добриніна, він з початку осені приймає вітаміни, які допомагають йому боротися з нудьгою. "А ви знали, що осінньої нудьги не існує? Часом нам просто не вистачає якихось вітамінів або елементів, а як результат – ми відчуваємо слабкість, млявість і зневіру. Кілька років тому, попри моє правильне харчування і регулярні заняття спортом, я відчув, що мій організм ослаб. Я вирішив звернутися до лікаря. З тих пір на нашій кухонній поличці регулярно знаходяться вітаміни С, D3 і Омега3", - поділився "Холостяк".

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