Главный герой шоу "Холостяк" Никита Добрынин рассказал, как борется с осенней хандрой

Как сообщает Politeka.net, известный телеведущий и шоумен Никита Добрынин, который был главным героем одного из сезонов шоу "Холостяк", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз молодой отец поделился своим секретом борьбы с осенней хандрой.

В своем микроблоге Никита опубликовал милое фото, на котором позирует, сидя на подсвеченных ступеньках своего дома. Перед камерой он появился в забавном пятнистом костюмчике – шортах и толстовке, в котором, видимо, ходит дома. Он мило улыбается и демонстрирует свое "лекарство" от хандры.

По словам Добрынина, он с начала осени принимает витамины, которые помогают ему бороться с хандрой. "А вы знали, что осенней хандры не существует? Временами нам просто не хватает каких-то витаминов или элементов, а как результат – мы ощущаем слабость, вялость и уныние. Несколько лет назад, несмотря на моё правильное питание и регулярные занятия спортом, я ощутил, что мой организм ослаб. Я решил обратиться к врачу. С тех пор на нашей кухонной полочке регулярно находятся витамины С, D³ и Омега³", - поделился "Холостяк".

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