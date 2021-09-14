Герой романтичного шоу "Холостяк 9" шоумен Микита Добринін готується провести незабутню відпустку з сім'єю в Туреччині

Так, 33-річний Добринін, який перший з "Холостяків" одружився на переможниці проекту Дар'ї Квітковій, похвалився у себе в "сторіз" в Instagram вартістю путівки, передає Politeka.net. Як відомо, парочка стала батьками кілька місяців тому, і тому з особливою педантичністю поставилися до вибору готелю - потрібен був найбільш комфотний, і за ціною вони не постояли.

"Коротше, друзі, я повинен був розповісти вам про те, скільки коштує наша поїздка до Туреччини. Скажу чесно, це реально для нас новий рівень. Сьогодні надіслали прорахунки, вони вже фінальні... Всередині цікаве почуття", - поділився Добринін.

За словами Микити, з одного боку вони дуже мріяли про цю поїздку - "Можемо, нарешті, собі її дозволити!". Але коли він побачив фінальну суму, то подумав: "Ого, це все за один тур?"

Так, майбутня подорож до Туреччини обійдеться парочці в 225 000 гривень.

"Так, друзі, сума саме така. Ми нічим не помилилися і навіть не переплатили, ми просто вибрали для себе найкращий готель, про який, правда, вже давно мріяли, де ідеально буде відпочивати з маленькою дитиною", - підсумував задоволений "Холостяк".

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