Відомий ведучий, герой 9 сезону шоу "Холостяк" Микита Добринін, який зовсім недавно став батьком, зворушив кадрами з коляскою і відвертим зізнанням

Як пише Politeka.net, після проекту "Холостяк" Добринін одружився на своїй обраниці Даші Квітковій. Нещодавно у пари з'явився первісток, якому вони приділяють багато уваги. Хлопчика назвали Лев. На свіжому фото молодий батько стояв з коляскою і щиро посміхався.

"Щастя для мене навіть у п'ятницю нікуди не поспішати, навіть у п'ятницю. Зараз Лев більша частина мого життя, мого часу і я від цього кайфую", - зазначив Добринін.

У коментарях телеведучому залишили масу приємних слів.

"Шикарне фото, ви тут вийшли чудово", "П'ятниця взагалі сама по собі це свято. Я люблю п'ятницю", "Нікуди не поспішати - це особливий кайф, згодна", "щастя в маленьких моментах, в кожній хвилинці, кожній секундочці", "дуже красиве фото", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Добринін показав сина, який знатно подорослішав: «який гарненький».

Як повідомляла Politeka, Даша Квіткова розповіла, як змінилися її стосунки з чоловіком: "складні місяці".

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