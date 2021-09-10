Відомий ведучий, герой 9 сезону шоу "Холостяк" Микита Добринін, який зовсім недавно став батьком, зворушив кадрами з коляскою і відвертим зізнанням
Як пише Politeka.net, після проекту "Холостяк" Добринін одружився на своїй обраниці Даші Квітковій. Нещодавно у пари з'явився первісток, якому вони приділяють багато уваги. Хлопчика назвали Лев. На свіжому фото молодий батько стояв з коляскою і щиро посміхався.
"Щастя для мене навіть у п'ятницю нікуди не поспішати, навіть у п'ятницю. Зараз Лев більша частина мого життя, мого часу і я від цього кайфую", - зазначив Добринін.
У коментарях телеведучому залишили масу приємних слів.
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"Шикарне фото, ви тут вийшли чудово", "П'ятниця взагалі сама по собі це свято. Я люблю п'ятницю", "Нікуди не поспішати - це особливий кайф, згодна", "щастя в маленьких моментах, в кожній хвилинці, кожній секундочці", "дуже красиве фото", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Добринін показав сина, який знатно подорослішав: «який гарненький».
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