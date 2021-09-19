Жена главного героя 9-го сезона шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова похвасталась формами после рождения сына

Как передает Politeka.net, Даша Квиткова является популярным блогером. Она стала популярна благодаря своему участию в шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Около года назад у них состоялась свадьба, и недавно родился сын - Лев.

На этот раз жена Добрынина поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, около 2-ух месяцев назад девушка родила сына - Льва. Сейчас она активно занимается своей фигурой и ходит на тренировки. Она показала, как сейчас выглядит спустя время после родов. На кадре - Даша в обтягивающих черных лосинах показывает свои формы.

"Внезапно были найдены идеальные лосины. Муж не упускал возможности подойти", - рассказала Даша Квиткова.

Реакций и комментариев под фото нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

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