Жена бывшего героя шоу «Холостяк», телеведущего Никиты Добрынина, Даша Квиткова, дала советы для красивых образов
Даша Квиткова - популярный украинский Инстаграм-блогер с 1,7 миллиона подписчиков, пишет Politeka.net.
В своем аккаунте жена телеведущего много рассказывает о себе. В частности, в одном из последних постов блогерша рассказала, что ее стиль постоянно совершенствовался.
Сейчас Квиткова чувствует себя комфортно, и теперь она хочет поделиться несколькими советами.
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"Не знаю, как у вас, но для меня классный внешний вид - +100500 к настроению и уверенности", - отметила победительница шоу "Холостяк".
Для начала звезда интернета порекомендовала экспериментировать и миксовать одежду. Также, по мнению Квитковой, нужно слушать только себя и выбирать вещи, которые будут нравиться долгое время, а также ходить в магазин с хорошим ассортиментом и приятными ценами.
"Если уже пришли — ищите одежду и обувь, как на заранее подготовленных картинках/образах", - написала Даша Квиткова.
Публикация собрала много лайков и комментариев. Пользователи сети сделали много комплиментов образу жене "холостяка" Добрынина на фото.
"❤️❤️❤️ такая нежная и легкая, красивая и обаятельная 🌼🌼🌼", "Мужу повезло с такой женщиной❤️ идеальная жена для своего мужа🥰 И ЛУЧШАЯ МАМА для Львёнка😘", - написали комментаторы.
Напомним, жена "Холостяка" Добрынина рассказала, как мечтает провести время с сыном
Как сообщала Politeka, "Холостяк" Добрынин после рождения сына увез Квиткову подальше из Украины
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