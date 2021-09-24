Даша Квиткова и Никита Добрынин похвастались путешествием в Париж

Как сообщает Politeka.net, известный блогер, телеведущий и шоумен Никита Добрынин, который был главным героем шоу "Холостяк" увез свою любимую жену Дашу Квиткову в Париж. О своем путешествии и он и она сообщили в Instagram, выложив похожие фото.

Судя по всему, фотографировались Даша и Никита на том же балкончике, и сильно не заворачивались своими образами. Квиткова появилась перед камерой длинной белой футболке с темной надписью, ее волосы распущены, а на ногах нет обуви, она выглядит очень естественно. Добрынин же позирует в одном белье, демонстрируя рельефный торс.

В подписи к фото Никита написал: "Просто пока нет сил позировать или стараться показать вам башню во всей красе. После дороги немного устали. В причём все. Так что просто зачекинились, и продолжим искать красивые места завтра".

Квиткова подписала кадры так: "Париииииж! И фото в моменте на телефон, пока наш сын спит".

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