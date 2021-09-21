Жена бывшего героя шоу «Холостяк», телеведущего Никиты Добрынина, Даша Квиткова, после долгого перерыва в сетях обратилась к украинцам

Даша Квиткова и Никита Добрынин начали строить отношения на шоу "Холостяк", пишет Politeka.net. Сейчас пара жената и воспитывает сына, Льва.

Красотка делала перерыв с постами в Инстаграм, последнее время публикуя в основном только фото сына и мужа.

По словам Квитковой, с рождением ребенка у нее нет времени на ведение аккаунта.

"Все мое внимание сейчас в семье и я этому очень рада🤍 Помните наши истории о том, что мы все время хотим сбежать со съёмной квартиры, только чтобы там не находиться? Так вот, сейчас все поменялось, мы наоборот освобождаем себя от дел, чтобы больше времени провести вместе дома", - рассказала девушка.

Даша Квиткова написала, что недавно приготовила в духовке пирог, и по дому разнесся приятный аромат.

"Честно говоря, уже жду не дождусь, когда маленький подрастет и начнет есть все, а не только молочко мамы😅 В общем, в предвкушении выпекания с ним печенья, готовки пюрешки с котлетками или пирогов🤍", - поделилась жена Никиты Добрынина.

За 15 минут публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятного Квитковой и ее семье.

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