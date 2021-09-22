Жена главного героя 9-го сезона шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова рассказала об инфекции

Даша решила рассказать, что за беда произошла у нее несколько дней назад и почему она так расстроена перед своим долгожданным отпуском с семьей.

«Если вы пропустили эту историю и в голове у вас вопрос: что случилось? Отвечу. В воскресение у меня были две важные съемки, где меня красили визажисты. На следующее утро я проснулась с инфекцией в глазах.

Сегодня глаза открывать стало еще тяжелее. Начался острый конъюнктивит с аллергическим компонентом, передалось малому… Улетаем послезавтра. Теперь я капаю четыре вида капель и мазь. К слову, сегодня левый глаз при закрытии правого видел все размывчато. И ладо бы только я, я злюсь, что теперь и у Льва эта хр*нь», - высказала Квиткова свое недовольство.

Ранее жена Добрынина поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, около 2-ух месяцев назад девушка родила сына - Льва.

Сейчас она активно занимается своей фигурой и ходит на тренировки. Она показала, как сейчас выглядит спустя время после родов. На кадре - Даша в обтягивающих черных лосинах показывает свои формы.

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