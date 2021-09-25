Блогерка Даша Квіткова, що стала дружиною" Холостяка " Микити Добриніна, продовжує насолоджуватися відпочинком в Парижі

Як пише Politeka.net, Даша разом з Микитою днями вирушили до Парижа. У подорож Квіткова взяла і новонародженого сина Лева. І ось, красуня вирішила в Instagram показати, як проводить час у столиці Франції.

На фото красуня гуляла по парку, тримаючи на руках сина. Даша додала кілька фото, уточнивши, що знаходиться біля Ейфелевої вежі.

" У Парижі зараз ідеальна погода



З самого ранку прохолодно, до 11-12: 00 години починає припікати сонечко, а ввечері знову можна кутатися в плед)



Ми прилетіли з ПЛР тестами. У кожному закладі ми повинні надавати результати, так як штраф у власників ресторанів-42.000$, але поки ніхто не просив.

(тести можна зробити, буквально, в кожній аптеці, наскільки нам пояснили).



Лев переніс політ більш ніж нормально. Не хотів сидіти, хотів гуляти по салону, розглядати всі букви, лампочки і кнопки + боровся зі сном, так як і хотілося, і кололось, від цього іноді тихенько вередував.

Коли вже приземлилися, тоді і почалася маленька істерика, хотів уже гуляти. Обурювався в літаку, поки чекали дозвіл на вихід, потім в аеропорту, поки чекали валізи, а потім добрі люди нас пропустили вперед повз черги (спасибі всім), ми вийшли на вулицю і маленький заспокоївся.

Трохи погуляли, сіли в наш трансфер і кошеня міцно заснув)

Ніч пройшла тьху-тьху

Завтра хочемо, на всякий, здатися лікаря в Парижі , так як мої очі-передалися йому (сьогодні гуляємо з самого ранку.

Взяла з собою нове взуття і дуже пошкодувала, ноги в кров ",- написала Даша.

"А що у Вас з очима?",- запитав один з фанатів.



"Занесли інфекцію", - відповіла Даша.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Боже, Даша яка ви красива) вам так йде роль мами. Рідко таке дівчатам кажу, але блін", " Даша, Де купити таку шапочку малюкові?", "Які ви чарівні".

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