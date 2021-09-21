Дарья Квиткова, жена "Холостяка 9" Никиты Добрынина, поделилась важным известием
23-летняя блогерша и молодая мамочка записала свежие "сториз", которые опубликовала у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.
"В пятницу улетаем втроем в Париж, - сообщила Квиткова и рассказала о своих переживаниях, - Эта поездка могла сорваться, я очень переживала, а тут все подтвердилось - мы летим, и я очень-очень счастлива, потому что это будет первая наша такая поездка".
Напомним, Добрынин и Квиткова стали первой парой из эпопеи "Холостяков", которые поженились и, более того, еще и стали родителями. Так, главный герой девятого сезона шоу и его избранница расписались в мае прошлого года, а вот пышную свадьбу им пришлось перенести из-за карантина. Торжество на Днепре в Киеве состоялось в августе.
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13 июля 2021 на свет появился их сын, которого они назвали Львом. Дарья и Никита, не опасающиеся никаких примет, с самого рождения выставляют фото крохи и не скрывают своего счастья.
"Сегодня наши сердца родились заново🤍", - писала в Инстаграм Квиткова в день рождения сына.
Мальчик появился на свет в 9.51 утра, с весом 3,760 кг и ростом 56 см.
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