Дарья Квиткова, жена "Холостяка 9" Никиты Добрынина, поделилась важным известием

23-летняя блогерша и молодая мамочка записала свежие "сториз", которые опубликовала у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

"В пятницу улетаем втроем в Париж, - сообщила Квиткова и рассказала о своих переживаниях, - Эта поездка могла сорваться, я очень переживала, а тут все подтвердилось - мы летим, и я очень-очень счастлива, потому что это будет первая наша такая поездка".

Напомним, Добрынин и Квиткова стали первой парой из эпопеи "Холостяков", которые поженились и, более того, еще и стали родителями. Так, главный герой девятого сезона шоу и его избранница расписались в мае прошлого года, а вот пышную свадьбу им пришлось перенести из-за карантина. Торжество на Днепре в Киеве состоялось в августе.

13 июля 2021 на свет появился их сын, которого они назвали Львом. Дарья и Никита, не опасающиеся никаких примет, с самого рождения выставляют фото крохи и не скрывают своего счастья.

"Сегодня наши сердца родились заново🤍", - писала в Инстаграм Квиткова в день рождения сына.

Мальчик появился на свет в 9.51 утра, с весом 3,760 кг и ростом 56 см.

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