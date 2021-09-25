Блогерка Даша Квиткова, ставшая женой "Холостяка" Никиты Добрынина, продолжает наслаждаться отдыхом в Париже

Как пишет Politeka.net, Даша вместе с Никитой на днях отправились в Париж. В путешествие Квиткова взяла и новорожденного сына Льва. И вот, красотка решила в Инстаграм показать, как проводит время в столице Франции.

На фото красотка гуляла по парку, держа на руках сына. Даша добавила несколько фото, уточнив, что находится у Эйфелевой башни.

" В Париже сейчас идеальная погода



С самого утра прохладно, к 11-12:00 часам начинает припекать солнышко, а вечером снова можно кутаться в плед)



Мы прилетели с ПЦР тестами. В каждом заведении мы должны предоставлять результаты, так как штраф у владельцев ресторанов - 42.000$, но пока никто не просил.

(тесты можно сделать, буквально, в каждой аптеке, насколько нам объяснили).



Лев перенёс полёт более чем нормально. Не хотел сидеть, хотел гулять по салону, рассматривать все буквы, лампочки и кнопки + боролся со сном, так как и хотелось, и кололось, от этого иногда тихонько капризничал.

Когда уже приземлились, тогда и началась маленькая истерика, хотел уже гулять. Возмущался в самолёте, пока ждали разрешение на выход, потом в аэропорту, пока ждали чемоданы, а потом добрые люди нас пропустили вперёд мимо очереди (спасибо всем), мы вышли на улицу и маленький успокоился.

Немного погуляли, сели в наш трансфер и котёнок крепко заснул)

Ночь прошла тьфу-тьфу

Завтра хотим, на всякий, показаться врачу в Париже, так как мои глазки - передались ему( Сегодня гуляем с самого утра.

Взяла с собой новую обувь и очень пожалела, ноги в кровь ", - написала Даша.

"А что у Вас с глазами?", - спросил один из фанатов.



"Занесли инфекцию", - ответила Даша.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Боже,Даша какая вы красивая) вам так идет роль мамы. Редко такое девушкам говорю, но блин", "Даша, где купить такую шапочку малышу?", "Какие вы волшебные".

Напомним, "Холостяк" Добрынин после рождения сына увез Квиткову подальше из Украины

А еще Politeka писала, что жена "Холостяка" Добрынина со слезами на глазах рассказала о своей болезни

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