Дружина головного героя 9-го сезону шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова розповіла про складний період після пологів

Даша Квіткова з Микитою Добриніним нещодавно стали батьками і з народженням дитини у пари виявилося не так все гладко, як хотілося. За словами дівчини, їм теж доводиться не просто і вони змушені працювати над відносинами.

Так, Даша висловилася, що цього разу її подорож до Парижа вже не здається такою романтичною і безтурботною.

"Скажу чесно, у нас зараз складний період, тому нашому тріо потрібна була зміна обстановки. Ми вчимося бути батьками, рвемо на собі волосся, плачемо, забиваємося в кут, отримуємо нервові зриви, але вчимося.

Не хочу придумувати ідеальну картинку. Для нас ця поїздка квест і досвід, який ми хотіли. Дітки-це важко, але це 100% того варто🤍» - висловилася Квіткова під роликом.

Користувачі Мережі підтримали дівчину:

"Кращий відпочинок хоч і 2 дні, але без дітей будь-якого віку; перша дитина це непросто, але якщо є можливість картинку потрібно міняти..; Діти це і правда випробування для сім'ї. Ваше життя і ваші відносини вже ніколи не будуть такими, як раніше; хлопці, тримайтеся! Через пару місяців має стати легше»,

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