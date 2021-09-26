Дружина головного героя 9-го сезону шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова розповіла про складний період після пологів
Даша Квіткова з Микитою Добриніним нещодавно стали батьками і з народженням дитини у пари виявилося не так все гладко, як хотілося. За словами дівчини, їм теж доводиться не просто і вони змушені працювати над відносинами.
Так, Даша висловилася, що цього разу її подорож до Парижа вже не здається такою романтичною і безтурботною.
"Скажу чесно, у нас зараз складний період, тому нашому тріо потрібна була зміна обстановки. Ми вчимося бути батьками, рвемо на собі волосся, плачемо, забиваємося в кут, отримуємо нервові зриви, але вчимося.
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Не хочу придумувати ідеальну картинку. Для нас ця поїздка квест і досвід, який ми хотіли. Дітки-це важко, але це 100% того варто🤍» - висловилася Квіткова під роликом.
Користувачі Мережі підтримали дівчину:
"Кращий відпочинок хоч і 2 дні, але без дітей будь-якого віку; перша дитина це непросто, але якщо є можливість картинку потрібно міняти..; Діти це і правда випробування для сім'ї. Ваше життя і ваші відносини вже ніколи не будуть такими, як раніше; хлопці, тримайтеся! Через пару місяців має стати легше»,
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