Жена главного героя 9-го сезона шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова рассказала о сложном периоде после родов
Даша Квиткова с Никитой Добрыниным недавно стали родителями и с рождением ребенка у пары оказалось не так все гладко, как хотелось. По словам девушки, им тоже приходится не просто и они вынуждены работать над отношениями.
Так, Даша выразилась, что в этот раз ее путешествие в Париж уже не кажется таким романтичным и беззаботным.
«Скажу честно, у нас сейчас сложный период, поэтому нашему трио нужна была смена обстановки. Мы учимся быть родителями, рвем на себе волосы, плачем, забиваемся в угол, получаем нервные срывы, но учимся.
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Не хочу придумывать идеальную картинку. Для нас эта поездка квест и опыт, который мы хотели. Детки - это тяжело, но это 100% того стоит🤍» - высказалась Квиткова под роликом.
Пользователи сети поддержали девушку:
«Лучший отдых хоть и 2 дня,но без детей любого возраста; Первый ребенок это непросто, но если есть возможность картинку нужно менять..; Дети это и правда испытание для семьи. Ваша жизнь и ваши отношения уже никогда не будут такими, как раньше; Ребята, держитесь! Через пару месяцев должно стать полегче»,
Напомним, "Холостяк" Добрынин после рождения сына увез Квиткову подальше из Украины
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