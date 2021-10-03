Відомий радіоведучий і головний герой 9-го сезону шоу "Холостяк" Микита Добринін дав поради, Як побудувати ідеальні відносини

Як передає Politeka.net, Микита Добринін є популярним ведучим. Він прославився своєю участю в шоу "Холостяк", де познайомився з Дашею Квітковою, яка стала переможницею проєкту. Незабаром вони одружилися й у них народився син Лев.

Так, на цей раз Микита Добринін поділився новою публікацією на своїй сторінці в Instagram. На кадрі "Холостяк" в елегантному костюмі розслаблено сидить у кріслі. Під цим фото він вирішив розкрити секрети, завдяки яким можна побудувати ідеальні відносини.

"Упевнений, що немає єдиного правила, як вибудувати ідеальні відносини

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Але думаю будь-який психолог погодитися, що це може бути ряд законів, які точно можуть спрацювати...

Отже:

Закон подібності
Якщо ж ви вважаєте, що Вам щастить на людей, то це лише тому, що ви самі таким є. Тому якщо ви хочете залучити у своє життя гідну людину, станьте такою людиною.

Закон сили слова
Слідкуйте за тим, що говорите. Ярлики, образи, докори створюють в душі рани, які складно залікувати. Вони мають незворотну дію. Тому що в душі кожної людини живе дитина, що відчуває страх бути відкинутим.

Закон Причини й слідства
Що віддаємо, то й отримуємо. Звертайтеся з другою половинкою так, як ви хотіли б, щоб зверталися з вами.

Закон свободи
Якщо дійсно любиш когось, потрібно поважати його бажання і потреби.
Не завжди легко відпустити на свободу того, кого любиш, але іншого шляху немає. Життєва мудрість говорить нам: чим більше свободи ми даємо іншому, тим ближче він до нас.

Закон дотиків
Коли ми дбайливо торкаємося до когось, змінюється і наша, і його фізіологія - зменшується рівень гормонів стресу, розслабляється нервова система, поліпшується стан імунної системи, емоційний стан.

Микита Добринін і Даша Квіткова

Закон довіри
Ревнощі - це страх самотності, низька самооцінка і нелюбов до себе. Довіра - це невід'ємний елемент справжнього кохання", - розкрив Микита Добринін.

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