Відомий радіоведучий і головний герой 9-го сезону шоу "Холостяк" Микита Добринін дав поради, Як побудувати ідеальні відносини

Як передає Politeka.net, Микита Добринін є популярним ведучим. Він прославився своєю участю в шоу "Холостяк", де познайомився з Дашею Квітковою, яка стала переможницею проєкту. Незабаром вони одружилися й у них народився син Лев.

Так, на цей раз Микита Добринін поділився новою публікацією на своїй сторінці в Instagram. На кадрі "Холостяк" в елегантному костюмі розслаблено сидить у кріслі. Під цим фото він вирішив розкрити секрети, завдяки яким можна побудувати ідеальні відносини.

"Упевнений, що немає єдиного правила, як вибудувати ідеальні відносини

Але думаю будь-який психолог погодитися, що це може бути ряд законів, які точно можуть спрацювати...



Отже:

Закон подібності

Якщо ж ви вважаєте, що Вам щастить на людей, то це лише тому, що ви самі таким є. Тому якщо ви хочете залучити у своє життя гідну людину, станьте такою людиною.



Закон сили слова

Слідкуйте за тим, що говорите. Ярлики, образи, докори створюють в душі рани, які складно залікувати. Вони мають незворотну дію. Тому що в душі кожної людини живе дитина, що відчуває страх бути відкинутим.



Закон Причини й слідства

Що віддаємо, то й отримуємо. Звертайтеся з другою половинкою так, як ви хотіли б, щоб зверталися з вами.



Закон свободи

Якщо дійсно любиш когось, потрібно поважати його бажання і потреби.

Не завжди легко відпустити на свободу того, кого любиш, але іншого шляху немає. Життєва мудрість говорить нам: чим більше свободи ми даємо іншому, тим ближче він до нас.



Закон дотиків

Коли ми дбайливо торкаємося до когось, змінюється і наша, і його фізіологія - зменшується рівень гормонів стресу, розслабляється нервова система, поліпшується стан імунної системи, емоційний стан.





Закон довіри

Ревнощі - це страх самотності, низька самооцінка і нелюбов до себе. Довіра - це невід'ємний елемент справжнього кохання", - розкрив Микита Добринін.

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