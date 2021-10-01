Жена главного героя 9-го сезона проекта "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова заговорила о личных границах в своём блоге

Как передает Politeka.net, Даша Квиткова является известным блогером на просторах сети Инстаграм. Она прославилась благодаря своему участию в проекте "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Более года назад пара поженилась и недавно у них родился сын - Лев.

Так, на этот раз Даша Квиткова опубликовала новую серию фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Даша позирует на камеру в одной водолазке и клетчатом пиджаке. Свой образ жена "Холостяка" дополнила черными солнцезащитными очками. Под фото Даша решила обратиться к украинцам и заговорить с ними о личных границах.

"Почему-то, есть такое мнение, что если ты блогер или медийная личность — ты априори должен.



Должен постоянно хорошо выглядеть. Должен всегда улыбаться. Должен быть идеальным во всем, в работе, в семье, в жизни и права на ошибку у тебя нет. Должен всегда хорошо себя чувствовать. Должен, должен, должен…

Но суть в том, что мы все — обычные и ЖИВЫЕ люди. У которых есть свои проблемы, взлёты и падения, истории, мысли и ошибки.

Мы так же оступаемся, так же плачем, так же плохо себя чувствуем. У нас ТАК ЖЕ есть свои желания и личные границы, которые мы хотим отстаивать.



Иногда мы с Никитой попадаем в тупиковые ситуации💔 Кто хоть раз видел нас на улице знает, что мы всегда с теплом и благодарностью встречаем вас, в аэропорту или где ещё получится. Я всегда обниму вас и с большой радостью сфотографируюсь.

Но. Мы же говорим про реальную, трушную жизнь



У нас бывают плохие дни, где нам просто хочется нашей семьей побыть в своей «скорлупе» и переждать эту бурю.

И в такие моменты многие решают, что мы совершаем «самый страшный поступок» — отказываем в желании сфотографироваться.

Потом только и слышу, какие мы ужасные💔 Но почему не подумать о других людях, об их стороне медали?



Отстаивать личные границы — важно, как и принимать их. В моей семье уважают и принимают выбор других. Я очень хочу, чтобы здесь, в моём блоге, в моей большой семье — было так же", — обратилась Даша Квиткова.

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