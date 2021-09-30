Жена бывшего героя шоу «Холостяк», телеведущего Никиты Добрынина, Даша Квиткова, показала свою маму

Известная блогерша завоевала большую популярность после съемки в шоу "Холостяк", где завоевала победу, пишет Politeka.net. Сейчас Квиткова и Добрынин уже женаты и растят своего маленького сына Льва.

В Инстаграм жена "холостяка" часто рассказывает о личном. Так, в одном из новых постов девушка опубликовала снимки с мамой.

"Для меня самая большая ценность — это здоровье, не только мое, но и близких.

После рождения Льва особо остро воспринимаются даже такие мелочи, как насморк, ведь мы в ответе за него и должны быть всегда в строю", - поделилась откровением блогерша.

По словам звезды соцсети, родители часто игнорируют свое здоровье. Например, мама Даши игнорировала проблему с зубами, но она вместе с мужем отвели мать к стоматологу.

"Очень важно заботиться о здоровье наших родных и близких, инициировать их поход к врачу и донести важность своевременной диагностики, не только же они могут давать нам советы!", - рассказала Даша Квиткова.

"Это конечно нужно и надо,но увы у многих нет средств ходить по врачам😔 Даже если и надо!", "Такие искренние, красивые😍😍😍", "Какие вы Красивые❤️😍🔥🔥", - прокомментировали пользователи сети.

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