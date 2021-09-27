Жена главного героя 10-го сезона шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова ответила недоброжелателям

Как передает Politeka.net, Даша Квиткова является популярным блогером. Она стала популярна благодаря своему участию в шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Около года назад у них состоялась свадьба, и недавно родился сын - Лев.

Так, на этот раз Даша Квиткова опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах она, её муж Никита Добрынин обнимают их сына - Льва. Как известно, более 2 месяцев назад девушка родила сына.

"Не так держишь ребёнка. Не так одеваешь. Не тем лечишь. Убери кота. Еще не крестила, а уже лицо показываешь?! Не ной, ты не одна рожала. Слишком счастливая, играешь. Спокойная мама - спокойный ребёнок. От чего ты устала, спать она хочет. Путешествовать с таким маленьким ребёнком, да что ты за мать вообще", - перечислила обидные высказывания в свой адрес Даша Квиткова.

"Мне регулярно приходят в директ такие сообщения, стоит мне показать Льва или что-то рассказать.



Хорошо, что с родителями со старта наладили правильную коммуникацию и очень благодарны им за то, что дают советы только тогда, когда мы их об этом просим🙏🏻



Но в блоге сделать так же — невозможно, если ты транслируешь свою жизнь и медийный человек.

Да, это наш первый ребёнок и мы не идеальны, мы и не хотим быть такими)

Но это НАШ ребёнок, только мы знаем его хотелки и особенности.

Многие мамы и папы попадают под влияние общества. К сожалению, как оказалось, большинство самых злых комментаторов — это счастливые мамы, которые готовы тебя разорвать, если ты вдруг сделаешь то, что им не понравится.



Очень важно не бояться заявлять о том, что только мы — родители — знаем, как лучше и что лучше. Важно отстаивать свое мнение, свои границы и не позволять никому влиять на ваши решения касаемо ваших деток🙏🏻", - ответила жена "Холостяка".

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