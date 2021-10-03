Известный радиоведущий и главный герой 9-го сезона шоу "Холостяк" Никита Добрынин дал советы, как построить идеальные отношения
Как передает Politeka.net, Никита Добрынин является популярным ведущим. Он прославился своим участием в шоу "Холостяк", где познакомился с Дашей Квитковой, которая стала победительницей проекта. Вскоре они поженились и у них родился сын Лев.
Так, на этот раз Никита Добрынин поделился новой публикацией на своей странице в Инстаграм. На кадре "Холостяк" в элегантном костюме расслаблено сидит в кресле. Под этим фото он решил раскрыть секреты, благодаря которым можно построить идеальные отношения.
"Уверен, что нет единого правила, как выстроить идеальные отношения
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Но думаю любой психолог согласиться, что это может быть ряд законов, которые точно могут сработать...
Итак:
Закон подобия
Если же вы считаете, что вам везет на людей, то это лишь потому, что вы сами таким являетесь. Поэтому если вы хотите привлечь в свою жизнь достойного человека, станьте таким человеком.
Закон силы слова
Следите за тем, что говорите. Ярлыки, оскорбления, упреки создают в душе раны, которые сложно залечить. Они имеют необратимое действие. Потому что в душе каждого человека живет ребенок, испытывающий страх быть отвергнутым.
Закон причины и следствия
Что отдаем, то и получаем. Обращайтесь со второй половинкой так, как вы хотели бы, чтобы обращались с вами.
Закон свободы
Если действительно любишь кого-то, нужно уважать его желания и потребности.
Не всегда легко отпустить на свободу того, кого любишь, но другого пути нет. Жизненная мудрость говорит нам: чем больше свободы мы даем другому, тем ближе он к нам.
Закон прикосновений
Когда мы заботливо прикасаемся к кому-то, изменяется и наша, и его физиология — уменьшается уровень гормонов стресса, расслабляется нервная система, улучшается состояние иммунной системы, эмоциональное состояние.
Закон доверия
Ревность— это страх одиночества, низкая самооценка и нелюбовь к себе. Доверие— это неотъемлемый элемент настоящей любви", — раскрыл Никита Добрынин.
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