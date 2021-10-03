Известный радиоведущий и главный герой 9-го сезона шоу "Холостяк" Никита Добрынин дал советы, как построить идеальные отношения

Как передает Politeka.net, Никита Добрынин является популярным ведущим. Он прославился своим участием в шоу "Холостяк", где познакомился с Дашей Квитковой, которая стала победительницей проекта. Вскоре они поженились и у них родился сын Лев.

Так, на этот раз Никита Добрынин поделился новой публикацией на своей странице в Инстаграм. На кадре "Холостяк" в элегантном костюме расслаблено сидит в кресле. Под этим фото он решил раскрыть секреты, благодаря которым можно построить идеальные отношения.

"Уверен, что нет единого правила, как выстроить идеальные отношения

Но думаю любой психолог согласиться, что это может быть ряд законов, которые точно могут сработать...



Итак:

Закон подобия

Если же вы считаете, что вам везет на людей, то это лишь потому, что вы сами таким являетесь. Поэтому если вы хотите привлечь в свою жизнь достойного человека, станьте таким человеком.



Закон силы слова

Следите за тем, что говорите. Ярлыки, оскорбления, упреки создают в душе раны, которые сложно залечить. Они имеют необратимое действие. Потому что в душе каждого человека живет ребенок, испытывающий страх быть отвергнутым.



Закон причины и следствия

Что отдаем, то и получаем. Обращайтесь со второй половинкой так, как вы хотели бы, чтобы обращались с вами.



Закон свободы

Если действительно любишь кого-то, нужно уважать его желания и потребности.

Не всегда легко отпустить на свободу того, кого любишь, но другого пути нет. Жизненная мудрость говорит нам: чем больше свободы мы даем другому, тем ближе он к нам.



Закон прикосновений

Когда мы заботливо прикасаемся к кому-то, изменяется и наша, и его физиология — уменьшается уровень гормонов стресса, расслабляется нервная система, улучшается состояние иммунной системы, эмоциональное состояние.





Закон доверия

Ревность— это страх одиночества, низкая самооценка и нелюбовь к себе. Доверие— это неотъемлемый элемент настоящей любви", — раскрыл Никита Добрынин.

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